Ученые узнали, что в центральной части Якутии жил древний человек

Участники археологической экспедиции работают в спартанских условиях - порой такие походы бывают крайне небезопасными. Вечная мерзлота, которая хранила камни и кости десятки тысяч лет, не торопится их отдавать. Зона в Чурапчинском районе Якутии на картах долго оставалась белым пятном. Эта экспедиция - «разведка», большие раскопки еще впереди, но уже первая вылазка заинтриговала ученых.

Впрочем уже сейчас ученые уверены, что речь идет о наследии позднего палеолита. Название стоянке Хонду дала небольшая речушка, протекающая рядом. На ее дне обнаружили осколки, которые подсказали: это место заслуживает более тщательного изучения. Сейчас в новосибирском Институте археологии и этнографии хранится лишь часть находок. Кости животных забрали палеонтологи. Разброс в возрасте материала удивил.

«Были найдены представители раннеплейстациновой, среднеплейстациновой и позднеплейстациновой фауны - что довольно редко случается в нашей практике», - сказал научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН Александр Лавров.

Помимо так называемой «мамонтовой фауны», характерной для этих мест - шерстистых носорогов, бизонов - ученые надеются найти редкого кяхтинского винторога, россомах, пещерных львов и гомотерии. Прежде обнаружить останки этих вымерших саблезубых кошек удавалось лишь в Европе.

К громким заявлениям вроде «неизвестные науке виды животных» ученые относятся с настороженностью. Эту гипотезу еще предстоит проверить. А вот то, что удалось найти орудия труда, например, каменный скребок, исследователи считают настоящей удачей. Ведь прежде в районе стоянки Хонду таких находок не было, а значит и подтверждений тому, что там жил человек.

Теперь ученые знают, что десятки тысяч лет назад нога человека в центральной части Якутии не просто ступала - он здесь жил, трудился и, вероятно, мигрировал. Ведь камня, из которого сделан найденный скребок в русле реки и округе, просто нет. Фауна здесь всегда была представлена широко, а вот следы пребывания человека - большая редкость.

К каждой из находок древний человек приложил руку. Даже на фрагменте сустава животного - следы того, как его разделывали.

«Ценность этой находки в том, что археологических памятников эпохи палеолита не так много, и это как раз свидетельство освоенности территории древним человеком», - отметил старший научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кандыба.

Установить точный возраст находок поможет радиоуглеродное датирование. Такие «осколки быта» позволяют восстанавливать подлинную картину. Участники экспедиции уже с нетерпением ждут нового археологического сезона. А уникальные находки пополнят фонды музеев Якутии.