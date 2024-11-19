Лавров: удары по РФ ATACMS говорят о стремлении Запада к эскалации

Удары по Брянской области ракетами ATACMS являются сигналом, что Запад желает эскалации конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации», - сказал министр на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

Он добавил, что использование подобных, высокотехнологичных, ракет без американской стороны невозможно.

Напомним, в ночь на 19 ноября отечественные силы ПВО сбили пять из шести ракет ATACMS американского производства в Брянской области, еще одну удалось повредить, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что данные о принадлежности ракет точно подтверждены.

В воскресенье, 17 ноября, New York Times писала о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ осуществлять удары американским оружием вглубь России. В Вашингтоне не подтвердили эту информацию.