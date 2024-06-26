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В Боливии произошла попытка государственного переворота

Армия Боливии окружила площадь Мурильо в столице страны, на которой расположено здание правительства.
Елизавета Кондрикова 2024-06-26 23:05:31
© Фото: @evoespueblo, X © Видео: @evoespueblo, X

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил об угрозе совершения в стране государственного переворота на фоне появления в столице страны Ла-Пас военнослужащих и танков, они окружили площадь Мурильо, политический центр страны.  

«Назревает государственный переворот. В настоящее время личный состав Вооруженных сил и танкисты размещены на площади Мурильо», - написал Моралес в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее с осуждением попытки восстания выступил действующий президент Боливии Луис Арсе, который призвал к уважению демократии. Он выразил протест в отношении незаконного передвижения солдат армии страны перед штаб-квартирой правительства в городе Ла-Пас.

К площади Мурильо, на которой расположено здание правительства, начинает стягиваться местное население с лозунгами в защиту демократии, сообщает агентство Prensa Latina.

#военные #Боливия #Эво Моралес #Госпереворот #ла-пас
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