В Боливии произошла попытка государственного переворота

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил об угрозе совершения в стране государственного переворота на фоне появления в столице страны Ла-Пас военнослужащих и танков, они окружили площадь Мурильо, политический центр страны.

«Назревает государственный переворот. В настоящее время личный состав Вооруженных сил и танкисты размещены на площади Мурильо», - написал Моралес в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее с осуждением попытки восстания выступил действующий президент Боливии Луис Арсе, который призвал к уважению демократии. Он выразил протест в отношении незаконного передвижения солдат армии страны перед штаб-квартирой правительства в городе Ла-Пас.

К площади Мурильо, на которой расположено здание правительства, начинает стягиваться местное население с лозунгами в защиту демократии, сообщает агентство Prensa Latina.