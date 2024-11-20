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WP: Байден одобрил передачу Киеву противопехотные мины

По данным газеты, Вашингтон надеется таким образом сдержать наступление российских войск.
Глеб Владовский 2024-11-20 04:47:33
© Фото: defense.gov

Уходящий президент США Джо Байден одобрил передачу Украине противопехотных мин. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, сообщили два американских чиновника», - пишет издание.

В материале говорится, что в Вашингтоне этот шаг рассматривается как попытка сдержать наступление российских войск. Украинские чиновники обещали не применять мины в густонаселенных районах, несмотря на предупреждения о том, что такой вид вооружения представляет опасность для гражданского населения.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что американский лидер разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Однако в Госдепе эту информацию не подтвердили.

#Украина #сша #Джо Байден #противопехотные мины #Поставки вооружений
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