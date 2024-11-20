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Полиция Солсбери не нашла видеозаписи о связи РФ с отравлением Скрипаля

По данным опубликованного отчета, в районе где проживал осужденный за шпионаж экс-полковник ГРУ, не находились камеры наблюдения.
Глеб Владовский 2024-11-20 03:21:37
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R Twitter.com Globallookpress

Британская полиция не обладает фотодоказательствами, которые могли бы указать на причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на отчет правоохранительных органов.

Согласно материалу, на улице Кристи Миллер-роуд, где проживал Скрипаль после переезда в Великобританию, не устанавливали камеры видеонаблюдения. При этом отмечается, что 4 марта 2018 года подозреваемые Петров и Боширов нанесли отравляющее вещество «Новичок» на ручку входной двери дома бывшего шпиона во время своего второго приезда в Солсбери.

Также указывается, что подозреваемые применили нервнопаралитическое вещество в определенный промежуток времени. Однако прямых доказательств этой версии у полиции нет.

Напомним, что в марте 2018 года на скамейке рядом с торговым центром без сознания были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль. Позже зарубежные власти объявили, что бывший офицер ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», якобы разработанным в России. В 2023 году посольство РФ в Лондоне объявило, что сфабрикованный инцидент в Солсбери является попыткой подогреть антироссийское настроение.

#в стране и мире #солсбери #Великобритания #"Новичок" #полиция #отравление скрипалей
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