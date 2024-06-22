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Скрипали не планируют появляться на слушаниях по делу об отравлении

Адвокат Скрипалей настаивает на отсутствии Сергея и Юлии во время слушаний по делу о о смерти Дон Стерджес.
Услада Дубинина 2024-06-22 12:41:47
© Фото: ukr.media, Global Look Press

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия просили не вызывать их на слушания по делу о смерти Дон Стерджес в Великобритании из-за опасений в угрозе безопасности. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на речь адвоката Джека Холборна в суде.

«Никакие меры безопасности не являются идеальными», - заявил адвокат.

Защита бывшего российского шпиона и его дочери настаивает, что в протоколах допросов полиции достаточно показаний, чтобы не вызывать семью на слушания. Несмотря на заявление адвоката Холборна, суд хочет лично увидеть семью Скрипалей в качестве свидетелей на слушаниях. Окончательное решение еще не принято.

«Я склоняюсь к тому, чтобы дождаться раскрытия интервью и любых других материалов, прежде чем принимать какое-либо окончательное решение относительно Скрипалей», - сообщил бывший судья Верховного суда Энтони Хьюз.

Напомним, что британские власти обвинили российские спецслужбы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Экс-преподаватель Военно-дипломатической академии в 2006 году был приговорен к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима по делу о шпионаже в пользу США. После подписанного президентом России в 2010 году приказа о помиловании Скрипаль был обменен на россиян, задержанных в США.

В марте 2018 года на скамейке рядом с торговым центром без сознания были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль. Позже зарубежные власти объявили, что бывший офицер ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», якобы разработанным в России. После отравления Великобритания выслала 23 российских дипломата, отозвала приглашение представителю МИД РФ и ужесточила контроль за россиянами.

В 2023 году посольство РФ в Лондоне объявило, что сфабрикованный инцидент в Солсбери является попыткой подогреть антироссийское настроение.

#в стране и мире #сша #"Новичок" #отравление #скрипали
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