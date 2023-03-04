Посольство РФ заявило, что Лондон сфабриковал инцидент в Солсбери для конфронтации

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Россия считает, что Великобритания намеренно сфабриковала инцидент в Солсбери, чтобы подогреть антироссийские настроения и сделать шаг в сторону конфронтации с Москвой. Посольство России в Лондоне распространило заявление к пятой годовщине дела Скрипалей.

«Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость», - приводит ТАСС заявление российской дипмиссии.

В посольстве России считают, что до дела Скрипалей отношения двух стран были конструктивными, именно с этой провокации в 2018 году был взят курс на «демонтажа конструктива», и сейчас нет сомнений, что «официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины».

За пять лет с момента инцидента правоохранительные органы Соединенного Королевства не ответили ни на один из поставленных РФ вопросов и «истинные обстоятельства так и не были установлены», при этом Лондон «наотрез отказался от предложенного Россией сотрудничества» и лишь настойчиво «тиражировал обвинения» в адрес России.

«С течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России», - подчеркнули в дипмиссии.

Накануне годовщины инцидента в Солсбери российское посольство направило в МИД Соединенного Королевства нота с требованием «внести ясность в происходящее».

«К сожалению, мы до сих пор ничего не знаем о судьбе двух наших граждан, пропавших на британской земле. Наши многочисленные адресованные властям Соединенного Королевства обращения, касающиеся обстоятельств произошедшего в Солсбери и нынешнего положения Сергея и Юлии Скрипалей, остаются без ответа», - заявили в посольстве.

Среди вопросов, которые уже пять лет остаются актуальными, где Сергей и Юлия Скрипали находились утром 4 марта 2018 года с выключенными телефонами; почему пропали видеозаписи с камеры наблюдения на доме С. Скрипаля; как так получилось, что первую помощь Скрипалям оказывала главная медсестра британских сухопутных войск; почему полиции понадобилось несколько дней для обнаружения флакона якобы с «Новичком» в доме Д. Стерджес, если он стоял на полке в кухне.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль отравили в британском Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, их подвергли воздействию нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», которое якобы было изобретено в РФ. Британия бездоказательно обвинила Россию в причастности к инциденту.