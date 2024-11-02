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Минцифры: на Госуслугах открылась форма регистрации блогеров и каналов

С 1 ноября Роскомнадзор начал вести реестр блогов и каналов, у которых более 10 тысяч подписчиков.
Владимир Рубанов 2024-11-02 00:29:08
© Фото: Минцифры РФ

На портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно зарегистрировать канал или страницу, если у них более 10 тысяч подписчиков. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

С 1 ноября Роскомнадзор начал вести список блогов и каналов с большой аудиторией. Авторы таких каналов должны предоставить информацию, которая позволит их идентифицировать.

С 1 января 2025 года незарегистрированные каналы не смогут размещать рекламу и собирать пожертвования. Кроме того, пользователям социальных сетей запретят репостить материалы незарегистрированных страниц.

Зарегистрироваться могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане России и иностранцы с подтвержденной учетной записью.

Владельцы каналов и страниц могут заполнить форму. После этого заявка получит уникальный номер, который нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала или страницы в течение трех дней. Через него Роскомнадзор сможет убедиться в принадлежности канала или страницы.

Потом ведомство в течение 10 рабочих дней должно принять решение о включении канала или страницы в реестр. Уведомление об этом придет в личном кабинете на сайте госуслуг.

#роскомнадзор #регистрация #социальные сети #подписчики #маркировка #блогеры #каналы
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