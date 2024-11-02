Минцифры: на Госуслугах открылась форма регистрации блогеров и каналов

На портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно зарегистрировать канал или страницу, если у них более 10 тысяч подписчиков. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

С 1 ноября Роскомнадзор начал вести список блогов и каналов с большой аудиторией. Авторы таких каналов должны предоставить информацию, которая позволит их идентифицировать.

С 1 января 2025 года незарегистрированные каналы не смогут размещать рекламу и собирать пожертвования. Кроме того, пользователям социальных сетей запретят репостить материалы незарегистрированных страниц.

Зарегистрироваться могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане России и иностранцы с подтвержденной учетной записью.

Владельцы каналов и страниц могут заполнить форму. После этого заявка получит уникальный номер, который нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала или страницы в течение трех дней. Через него Роскомнадзор сможет убедиться в принадлежности канала или страницы.

Потом ведомство в течение 10 рабочих дней должно принять решение о включении канала или страницы в реестр. Уведомление об этом придет в личном кабинете на сайте госуслуг.