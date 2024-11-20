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Комроты: враг в Новоалексеевке пытался спастись, надев гражданскую одежду

Все переодетые люди были вычислены и найдены, поскольку военный военного видит издалека, добавил командир 3-й мотострелковой роты.
Игорь Лапик 2024-11-20 17:45:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

При заходе российских войск в Новоалексеевку украинская сторона практически не оказала сопротивления. Появление российских военнослужащих стало неожиданным для противника, военнослужащие ВСУ в спешке переодевались в гражданскую одежду, пытаясь избежать сдачи в плен. Об этом рассказал нашему корреспонденту Эдуард, командир 3-й мотострелковой роты.

«Сопротивления сильного мы просто не увидели. Может, они не ожидали того, что мы нахрапом... Мы на технике прямо к ним заехали. Они не ожидали такого нахрапа и то, что так много будет пехоты. Кто-то из них бежал, кто-то испугался бежать, переоделись в гражданское. Но все были вычислены, все были найдены, потому что военный военного видит издалека. Поэтому особого какого-то сопротивления мы не встретили», - сказал он.

Ранее «Звезда» показала кадры освобождения Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике. Камера зафиксировала действия украинских боевиков и противостоящих им военнослужащих ВС РФ, а также трофеи.

Об освобождении Новоалексеевки Минобороны России сообщило в понедельник, 18 ноября 2024 года. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #наш эксклюзив #СВО #Новоалексеевка
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