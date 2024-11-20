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Опубликованы кадры освобождения Новоалексеевки в ДНР

Об освобождении этого населенного пункта Минобороны России сообщило позавчера, 18 ноября 2024 года.
Игорь Лапик 2024-11-20 15:50:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Телеканал «Звезда» публикует кадры освобождения населенного пункта Новоалексеевка на территории Донецкой Народной Республики. 

Съемка происходит как с беспилотных летательных аппаратов, так и с камер, находящихся в руках российских военнослужащих. 

На видео показаны действия украинских боевиков и противостоящих им военнослужащих ВС РФ. Видны трофеи - от вооружения до символики, которую неприятель предпочитал вывешивать в своих блиндажах. В ряду последнего - флаг нацистской Германии, что уже само по себе достаточно говорит о противнике. 

Напомним, об освобождении Новоалексеевки Минобороны России сообщило позавчера, 18 декабря 2024 года. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #трофеи #наш эксклюзив #Украинские боевики #Новоалексеевка
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