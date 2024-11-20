Телеканал «Звезда» публикует кадры освобождения населенного пункта Новоалексеевка на территории Донецкой Народной Республики.

Съемка происходит как с беспилотных летательных аппаратов, так и с камер, находящихся в руках российских военнослужащих.

На видео показаны действия украинских боевиков и противостоящих им военнослужащих ВС РФ. Видны трофеи - от вооружения до символики, которую неприятель предпочитал вывешивать в своих блиндажах. В ряду последнего - флаг нацистской Германии, что уже само по себе достаточно говорит о противнике.

Напомним, об освобождении Новоалексеевки Минобороны России сообщило позавчера, 18 декабря 2024 года.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.