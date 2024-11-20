Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье авиабомбами с УМПК

Сброс авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34 в Курской области показали на видео. Соответствующий ролик предоставило Министерство обороны России.

На записи показаны самолет перед вылетом, сам полет, летчики в кабине, посадка. С разных ракурсов демонстрируются авиабомбы с пристегнутым к ним комплектом с раскладными крыльями и их отделение от носителя.

В описании к кадрам сказано, что удар наносился по личному составу, бронированной технике и опорному пункту ВСУ. Когда разведка подтвердила уничтожение целей, экипаж вернулся на аэродром.

Благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Может сбрасываться на дистанции в десятки километров, что позволяет атаковать наземные цели на относительно безопасном расстоянии. Разрушают объекты даже без прямого попадания и с трудом фиксируются средствами ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.