Экипаж Су-34 уничтожил украинский опорный пункт в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении опорного пункта ВСУ в курском приграничье.

Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики применили против врага авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Российское оборонное ведомство отметило, что, помимо опорного пункта, удалось уничтожить и личный состав ВСУ, а также неприятельскую военную технику.

В МО РФ добавили, что, нанеся удар, российский экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.