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Песков: Путин уже дал поручения по защите Крымского моста на фоне применения ATACMS

Представитель Кремля ответил на вопрос о защищенности сооружения на фоне разрешения на удары ракетами ATACMS.
Алексей Курильченко 2024-11-20 12:00:38
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Президент России Владимир Путин уже давно дал поручения по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымского моста. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Верховным главнокомандующим давно даны поручения. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и (Крымского. - Прим. ред.) моста», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что 17 ноября президент США Джо Байден одобрил применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Два дня спустя Министерство обороны РФ сообщило о первом перехвате этих ракет в Брянской области. До этого директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США даст Киеву возможность наносить удары по Крымскому мосту.

 

#в стране и мире #Дмитрий Песков #Крымский мост #ATACMS
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