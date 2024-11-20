Песков: Путин уже дал поручения по защите Крымского моста на фоне применения ATACMS

Президент России Владимир Путин уже давно дал поручения по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымского моста. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Верховным главнокомандующим давно даны поручения. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и (Крымского. - Прим. ред.) моста», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что 17 ноября президент США Джо Байден одобрил применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Два дня спустя Министерство обороны РФ сообщило о первом перехвате этих ракет в Брянской области. До этого директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США даст Киеву возможность наносить удары по Крымскому мосту.