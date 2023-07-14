Госдума запретила россиянам менять пол

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Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о запрете смены пола. О принятом решении информирует официальный сайт нижней палаты парламента. Авторами законопроекта стали почти 400 депутатов от всех фракций.

«Это решение защищает наших граждан, детей. Вдумайтесь, операций по смене пола в США за последние десять лет стало больше в 50 раз. Чудовищная тенденция. Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо», - заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Поправки устанавливают прямой запрет на осуществление любых медицинских манипуляций по формированию у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Применение специальных лекарственных препаратов также оказалось под запретом.

Законопроект предусматривает исключения, но только для лечения врожденных аномалий у детей и с согласия специально созванной врачебной комиссии. Кроме того, законопроект запрещает менять гендерный маркер в документах. В том случае если один или оба супруга сменили пол, брак будет аннулирован. Трансгендерам также запретят усыновление, опекунство и попечительство. При этом уже усыновленных детей забирать не будут.