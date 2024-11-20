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Совфед одобрил законы о запрете пропаганды чайлдфри

Штрафы за нарушение закона могут составить до пяти миллионов рублей.
Алексей Курильченко 2024-11-20 10:48:54
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Совет Федерации РФ одобрил законы о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, подразумевающей сознательный отказ от деторождения. Штраф за нарушение закона могут составлять до пяти миллионов рублей.

«Вводится запрет на пропаганду отказа от деторождения в социальных сетях, средствах массовой информации, фильмах, рекламе, среди детей и устанавливается внесудебный порядок блокировки указанной информации в сети Интернет. Одновременно за пропаганду отказа от деторождения вводится административная ответственность», - говорится в аннотации на сайте Совфеда.

Отмечается, что нарушением не будет считаться распространение информации о монашеском образе жизни и соблюдении обета безбрачия.

Согласно законопроекту, за пропаганду чайлдфри будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, должностных лиц - до 800 тысяч рублей, а юридических лиц - до пяти миллионов рублей. Законопроект был одобрен Госдумой 12 ноября.

 

 

#пропаганда #Совет Федерации #штраф #чайлд-фри #заперт
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