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Нарышкин заявил, что Запад настороженно встретил новую ядерную доктрину РФ

Сергей Нарышкин отметил, что западные страны осознают необходимость сдержанности в отношениях с Россией.
Алексей Курильченко 2024-11-20 10:54:52
© Фото: Мурад Оруджев РИА Новости

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что страны Запада настороженно встретили обновленную ядерную доктрину РФ. В интервью газете «Национальная оборона» он заявил, что корректировки исключают возможность победы над РФ на поле боя.

«В военно-политических элитах Запада растет осознание серьезности намерений России и необходимости большей сдержанности в своих действиях, чтобы не ввязаться в прямой военный конфликт с нашей страной, который может привести к катастрофическим для них последствиям», - заявил Нарышкин.

По словам главы СВР, действия Владимира Путина, направленные на отстаивание интересов России, сужают пространство для маневра для Вашингтона и Брюсселя. Корректировки, внесенные в ядерную доктрину, исключают возможность Запада нанести России стратегическое поражение.

Напомним, что 19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. До этого российский лидер внес корректировки в ядерную доктрину России. Как заявили в Кремле, новая доктрина основана на том, что РФ будет применять ядерное оружие исключительно как крайнюю меру в случае агрессии со стороны других стран.

#в стране и мире #Сергей Нарышкин #свр #ядерная доктрина
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