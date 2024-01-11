В реке Тисе с февраля 2022 года погибли 19 мужчин, пытавшихся сбежать с Украины

С начала специальной военной операции в реке Тисе на границе Украины и Румынии погибли 19 мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу. Данные приводит украинская Госпогранслужба.

«Просим не верить мошенникам, которые уверяют, что пересечение границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности», - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

Случай незаконного пересечения границы по воде был зафиксирован накануне - спасенного мужчину вытащили из реки без сознания. Очнувшись, он рассказал, что нашел объявление о «легальном» способе выехать с Украины в Telegram. Однако ему предложили не традиционный переход через КПП, а вплавь через Тису, подобная авантюра стоила 5 000 долларов.

Напомним, в начале января стало известно об увеличении в Киеве количества блокпостов для поимки мужчин, подлежащих мобилизации. Согласно новым правилам, сотрудники военного управления Украины также получили право вторгаться домой и на работу к людям мобилизационного возраста.

Ранее украинский военный рассказывал, что откупиться от ВСУ стоит 8 000 долларов.