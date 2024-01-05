ТАСС: военкомам дали право вторгаться в дома и офисы в Киеве для пополнения ВСУ

В Киеве увеличили количество блокпостов для поимки мужчин, подлежащих мобилизации в ряды ВСУ. Как сообщают очевидцы, постов украинских военкоматов - ТЦК с выдачей повесток столь много, что киевляне стараются не рисковать свободой и лишний раз не выходить из дома. Об этом стало известно ТАСС.

Кроме создания широкой сети блокпостов сотрудники ТЦК получили право вторгаться домой и на работу к людям мобилизационного возраста, что уменьшает шансы спрятаться в своей квартире и избежать отправки на передовую. Киевляне стали создавать соседские чаты, в которых предупреждают друг друга о приближении мобилизационных команд, причем используют в переписке шифр, так как опасаются вскрытия личной переписки сотрудниками СБУ.

Напомним, что украинские военнопленные часто рассказывают о жестоких методах мобилизации, в том числе с вручением повесток и похищением людей на улице или в магазинах. Один из пленных отметил, что сбежать в таких ситуациях нет никакой возможности, и остается только подчиняться, правда, те кто побогаче могут откупиться и получить теплое место в военкомате вместо передовой за 8 000 долларов.



