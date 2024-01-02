Украинский военнопленный рассказал, что откупиться от ВСУ стоит 8 000 долларов

В украинской армии действует система откупа: за 8000 долларов или половину ежемесячной зарплаты призванный по мобилизации человек может получить безопасное место службы в военкомате - территориальном центре комплектования и социальной поддержки ТЦК. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий ВСУ Андрей Климин.

«Я слышал, что бы остаться в ТЦК и не идти на ноль нужно восемь тысяч долларов. И ты будешь стоять в ТЦК открывать ворота. Или отстегивать от зарплаты половину», - сообщил пленный.

Он рассказал, что его забрали в ряды ВСУ принудительно, привезли повестку домой, сказали явиться, «жалоб никто не рассматривал, отправили сразу на фронт».

«Нас пугали сроками. Не пойдешь сегодня, так пойдешь завтра. Очень большие потери. Выгребли все резервы, всех водителей. Кто стоит на ногах отправляют на ноль», - рассказал пленный.

Он был бы рад откупиться, но в его семье низкий уровень доходов.

«Откупиться у меня денег не было потому, что у меня учатся две дочери, и у жены зарплата небольшая в школе. Если бы я сбежал, то тогда бы поймали и сразу отправили», - пояснил военнопленный.

Он добавил, что служил водителем БРДМ на очень старой машине начала 1980-х годов, которая постоянно ломалась. По его словам, имелись проблемы с заправкой и запчастями, с обмундированием - «больше половины мы себе сами докупали, так как все не выдавали», никакой военной подготовки он не проходил.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.