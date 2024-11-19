МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя заявил, что Париж и Лондон втягивают ЕС в эскалацию

Постпред РФ при ООН отметил, что уходящему с поста президента США Байдену возможно нечего терять.
Глеб Владовский 2024-11-19 04:00:56
© Фото: Julia Kilian dpa Globallookpress

Великобритания и Франция втягивают страны Европы в эскалацию конфликта, которая чревата серьезными последствиями. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, Париж и Лондон стремятся подстроиться под решение уходящего с поста президента США Джо Байдена, которому, вероятно, нечего терять.

«Поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что газета New York Times со ссылкой на источники сообщила о решении Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь РФ. Несмотря на отсутствие официального заявления со стороны Белого дома или Пентагона, ряд политиков скептически отнеслись к этому решению.

#в стране и мире #ООН #василий небензя #дальнобойное оружие #удары вглубь России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 