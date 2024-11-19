Великобритания и Франция втягивают страны Европы в эскалацию конфликта, которая чревата серьезными последствиями. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, Париж и Лондон стремятся подстроиться под решение уходящего с поста президента США Джо Байдена, которому, вероятно, нечего терять.

«Поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что газета New York Times со ссылкой на источники сообщила о решении Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь РФ. Несмотря на отсутствие официального заявления со стороны Белого дома или Пентагона, ряд политиков скептически отнеслись к этому решению.