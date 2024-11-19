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Белоусов отметил слаженность работы ракетчиков и артиллеристов в зоне СВО

Министр обороны РФ, поздравляя артиллеристов с профессиональным праздником, поблагодарил коллективы оборонных предприятий за качественную работу.
2024-11-19 01:16:38
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Ракетчики и артиллеристы ВС РФ действуют четко и слаженно, проявляют стойкость и мужество в зоне проведения СВО. Такое заявление сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих с профессиональным праздником.

«Современное поколение военнослужащих постоянно совершенствует свои профессиональные навыки и боевую выучку, осваивает высокотехнологичное вооружение и технику. В ходе СВО ракетные войска и артиллерия играют важную роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы», - написал в письме глава оборонного ведомства.

Белоусов также выразил благодарность коллективам оборонных предприятий. Он отметил, что благодаря их работе, военнослужащие получают качественное и надежное оборудование, которое позволяет им выполнять поставленные задачи.

Глава ведомства отдельно выразил признательность ветеранам, чей опыт служит примером для защитников Отечества.

В ВС Российской Федерации 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. Именно в этот день в 1942 году с мощной артподготовки началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Ракетные войска #артиллеристы #день ракетных войск и артиллерии #Андрей Белоусов
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