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FPV-дрон прямым попаданием уничтожил боевиков ВСУ в Курской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по боевикам ВСУ.
2024-11-18 17:10:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дроном живой силы ВСУ в Курской области.

На записи показано, что видит управляющий беспилотником оператор в режиме реального времени. В кадре украинские боевики, на которых летит дрон. В момент попадания запись обрывается.

В описании к видео сказано, что скопление живой силы ВСУ в районе одного из населенных пунктов обнаружила разведка группировки войск «Север» с помощью БПЛА. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленным целям.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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