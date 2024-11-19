Небензя заявил, что никакое западное оружие не поможет Киеву

Никакое западное оружие не поможет Украине избежать поражения на поле боя. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область было бессмысленным и привело к потере нескольких десятков тысяч хорошо подготовленных боевиков. Небензя назвал действия Киева в Курской области фатальной ошибкой.

«Эта авантюра стала фатальной ошибкой и лишь ускорила неминуемое грядущее поражение Украины на поле боя, избежать которого ей не поможет никакое новое западное вооружение», - цитирует его заявление РИА Новости.

Ранее стало известно о разрешении американского президента Джо Байдена наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ. Несмотря на то, что официально эти решения пока не подтвердили ни в Белом доме, ни в Пентагоне, ряд европейских политиков и дипломатов уже отреагировали на это заявление, и некоторые из них отнеслись к нему скептически.