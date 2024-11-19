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Небензя заявил, что никакое западное оружие не поможет Киеву

По словам постпреда РФ при ООН, вылазка ВСУ в Курскую область стала фатальной ошибкой Киева, после которой даже западное оружие не сможет его спасти.
Анастасия Бобылева 2024-11-19 03:00:29
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Никакое западное оружие не поможет Украине избежать поражения на поле боя. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область было бессмысленным и привело к потере нескольких десятков тысяч хорошо подготовленных боевиков. Небензя назвал действия Киева в Курской области фатальной ошибкой.

«Эта авантюра стала фатальной ошибкой и лишь ускорила неминуемое грядущее поражение Украины на поле боя, избежать которого ей не поможет никакое новое западное вооружение», - цитирует его заявление РИА Новости.

Ранее стало известно о разрешении американского президента Джо Байдена наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ. Несмотря на то, что официально эти решения пока не подтвердили ни в Белом доме, ни в Пентагоне, ряд европейских политиков и дипломатов уже отреагировали на это заявление, и некоторые из них отнеслись к нему скептически.

#в стране и мире #Украина #василий небензя #дальнобойное оружие
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