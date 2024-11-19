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Сборная России по футболу обыграла команду Сирии со счетом 4:0

Встреча в Волгограде завершилась со счетом 4:0, это последняя игра для нашей сборной в этом году.
Елизавета Кондрикова 2024-11-19 21:53:19
© Фото: Александр Вильф РИА Новости

Сборная России по футболу с разгромным счетом обыграла команду из Сирии, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян. Товарищеский матч состоялся сегодня, 19 ноября, на стадионе в Волгограде.

Авторами голов стали Максим Осипенко, Илья Самошников и Алексей Миранчук, он также был капитаном команды. Осипенко за игру забил два гола в ворота Сирии. Сообщается, что итоги матча будут учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, этот мачт стал заключительным в этом году для российской национальной команды.

Ранее сборная России победила в матче против Брунея (11:0). Результат этой игры позволил нашей сборной побить собственный рекорд 2019 года по количеству голов в одной игре.

#Футбол #Победа #Волгоград #сборная России #товарищеский матч #сборная сирии
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