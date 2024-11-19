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Объявлен стартовый состав сборной России на матче с Сирией

В качестве капитана команды на поле выйдет Алексей Миранчук.
Елизавета Кондрикова 2024-11-19 18:46:00
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с Сирией. Встреча состоится сегодня, 19 ноября, в Волгограде.

Соответственно команду составят Александр Максименко, Илья Самошников, Александр Солдатенков, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Даниил Фомин, Данил Глебов, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Сергей Пиняев, Константин Тюкавин. Уточняется, что Миранчук станет капитаном команды.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, предыдущий товарищеский матч состоялся в пятницу, 15 ноября. Наша команда сыграла со сборной Брунея и разгромила ее со счетом 11:0. Тем самым отечественная сборная побила свой рекорд 2019 года по количеству голов в одном матче.

#в стране и мире #Футбол #Волгоград #сборная России #товарищеский матч #сборная сирии
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