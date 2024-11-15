Сборная РФ разгромила Бруней и побила свой рекорд по количеству голов

Сборная России по футболу разгромила команду Брунея в сегодняшнем товарищеском матче и побила собственный рекорд по количеству голов в одной игре.

Встреча проходила на стадионе в Краснодаре и завершилась со счетом 11:0. Первый гол в ворота Брунея забили уже на 58-ой секунде, второй - на седьмой минуте, но в этот раз постарался Нурихван-бин Отман, который забил в свои же ворота.

Предыдущий рекорд был установлен пять лет назад в июне 2019 года по итогам матча с командой Сан-Марино, тогда отечественная команда забила девять мячей.

Напомним, сегодня состоялся первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора. Следующий запланирован на вторник, 19 ноября.