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Сборная РФ разгромила Бруней и побила свой рекорд по количеству голов

Матч состоялся в Краснодаре и завершился со счетом 11:0.
Елизавета Кондрикова 2024-11-15 21:33:28
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress

Сборная России по футболу разгромила команду Брунея в сегодняшнем товарищеском матче и побила собственный рекорд по количеству голов в одной игре.

Встреча проходила на стадионе в Краснодаре и завершилась со счетом 11:0. Первый гол в ворота Брунея забили уже на 58-ой секунде, второй - на седьмой минуте, но в этот раз постарался Нурихван-бин Отман, который забил в свои же ворота.

Предыдущий рекорд был установлен пять лет назад в июне 2019 года по итогам матча с командой Сан-Марино, тогда отечественная команда забила девять мячей.

Напомним, сегодня состоялся первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора. Следующий запланирован на вторник, 19 ноября.

#Футбол #Краснодар #рекорд #Матч #Сборная России по футболу #бруней
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