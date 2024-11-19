Лавров назвал абсолютно нормальным факт рукопожатия с Макроном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивился повышенному вниманию к сегодняшнему рукопожатию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и назвал подобное приветствие «абсолютно нормальным».

«Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые они представляют, глубокие противоречия, но эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, абсолютно нормально поздороваться друг с другом», - сказал министр на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

При этом Лавров вспомнил, как в прошлом году глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «подскочил как ужаленный» и отвернулся, когда министр повернулся к нему, чтобы поздороваться. Перед этим Лавров также поприветствовал африканских президентов. Подобное поведение европейских политиков в присутствии российской делегации дипломат назвал неадекватным, добавляет 360.ru.

Напомним, сегодня на церемонии фотографирования участников саммита в Бразилии французский лидер специально искал Сергея Лаврова, чтобы обменяться с ним рукопожатиями. Саммит проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, Украина на мероприятии не присутствовала.