Лула да Силва назвал неуместной тему украинского кризиса на саммите G20

Число происходящих ныне вооруженных конфликтов сделало мир хуже. Такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Я был на первой встрече лидеров "Большой двадцатки", созванной в Вашингтоне в условиях финансового кризиса 2008 года, 16 лет назад. С грустью отмечаю, что мир стал хуже. У нас самое большое количество вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны и самое большое количество перемещенных лиц», - подчеркнул бразильский лидер в ходе открывшегося в Рио-де-Жанейро саммита G20.

Глава государства также подчеркнул, что обсуждение украинского кризиса на саммите, который является экономическим блоком, неуместно. Это и стало причиной не приглашать в Бразилию лидера Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро проходит встреча лидеров "Большой двадцатки". Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.