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Лула да Силва назвал неуместной тему украинского кризиса на саммите G20

По словам бразильского лидера, в мире наблюдается большое количество вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны.
Константин Коковешников Глеб Владовский 2024-11-19 00:45:24
© Фото: Ton Molina Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Число происходящих ныне вооруженных конфликтов сделало мир хуже. Такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Я был на первой встрече лидеров "Большой двадцатки", созванной в Вашингтоне в условиях финансового кризиса 2008 года, 16 лет назад. С грустью отмечаю, что мир стал хуже. У нас самое большое количество вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны и самое большое количество перемещенных лиц», - подчеркнул бразильский лидер в ходе открывшегося в Рио-де-Жанейро саммита G20.

Глава государства также подчеркнул, что обсуждение украинского кризиса на саммите, который является экономическим блоком, неуместно. Это и стало причиной не приглашать в Бразилию лидера Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро проходит встреча лидеров "Большой двадцатки". Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

#в стране и мире #Бразилия #Саммит G20 #украинский кризис #Луис Инасиу Лула да Силва
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