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Певец Паскаль рассказал, что сблизился с Левкиным благодаря концертам в зоне СВО

По словам артиста, выступления с экс-солистом «На-На» для военнослужащих он вспоминает с радостью.
Алексей Курильченко 2024-11-19 14:45:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Эстрадный певец Павел Паскаль, известный как автор песни «Шелковое сердце», рассказал о выступлениях для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции совместно с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. По словам артиста, именно на этих концертах он по-настоящему подружился с Левкиным.

«Мы были очень хорошо знакомы, общались. Нас больше сплотила СВО. До этого мы пересекались на различных мероприятиях, но это были светские моменты. А СВО как раз подвела черту принадлежности каждого человека к нашему любимому государству... Мы встречались обычно на радостных событиях. На СВО, когда поешь для ребят, это тоже радостное событие, и эти моменты нам запомнились», - рассказал Паскаль.

Певец добавил, что Левкин никогда не жаловался на здоровье и отличался тонким чутьем ко всему, не допуская недосказанностей как в жизни, так и в творчестве. Благодаря этому качеству Левкин был очень легок в общении.

Напомним, что 19 ноября прошла церемония прощания с Левкиным - его похоронят на Троекуровском кладбище. Музыкант умер 17 ноября после продолжительной борьбы с раком лимфатической системы четвертой стадии.

#Трагедия #музыкант #наш эксклюзив #Владимир Левкин #павел паскаль
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