Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Ему было 57 лет. О смерти музыканта сообщила его жена.

«Лети, мое солнышко…», - написала в личном блоге супруга Левкина.

С начала 2000-х певец боролся с раком лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии. В последние дни жизни исполнитель находился в больнице.

Левкин - советский и российский певец, бывший участник группы «На-На». Со дня основания группы являлся ее основным вокалистом. Группа была основана в 1989 году Бари Алибасовым.