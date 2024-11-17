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Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Певец продолжительное время боролся с раком. Он пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии.
Ирина Егорова 2024-11-17 11:33:31
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Ему было 57 лет. О смерти музыканта сообщила его жена.

«Лети, мое солнышко…», - написала в личном блоге супруга Левкина.

С начала 2000-х певец боролся с раком лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии. В последние дни жизни исполнитель находился в больнице.

Левкин - советский и российский певец, бывший участник группы «На-На». Со дня основания группы являлся ее основным вокалистом. Группа была основана в 1989 году Бари Алибасовым. 

#смерть #на-на #болезнь #музыкант #рак #группа #Владимир Левкин
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