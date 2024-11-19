МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве простились с музыкантом Владимиром Левкиным

Попрощаться с певцом пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.
Сергей Лебедев 2024-11-19 13:59:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Большом траурном зале Троекуровского кладбища простились с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Проводить музыканта в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.

Среди присутствовавших на траурной церемонии были участники группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Павел Соколов, заслуженный артист РФ Кай Метов, певица Марина Хлебникова и другие звезды российской эстрады.

«Володя имел большое сердце, был отличным семьянином. У него хватало времени на семью, на своих друзей. Он откликался горячо на все вещи, которые происходили в стране, и был примером того, как нужно себя вести человеку с четкой гражданской позицией. Большая утрата», - сказал Кай Метов.

После прощания гроб с телом Владимира Левкина вынесли из траурного зала по вымощенной белыми розами дороге. В последний путь певца проводили под аплодисменты.

Напомним, о смерти Владимира Левкина стало известно в минувшее воскресенье. Певец с 2000-х годов боролся с раком лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии.

В беседе со «Звездой» концертный директор артиста Александр Зыкин сообщил, что Владимира Левкина за два дня до кончины госпитализировали с подозрением на инфекционное заболевание.

#в стране и мире #смерть #на-на #певец #прощание #похороны #Владимир Левкин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 