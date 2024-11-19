В Москве простились с музыкантом Владимиром Левкиным

Сегодня в Большом траурном зале Троекуровского кладбища простились с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Проводить музыканта в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.

Среди присутствовавших на траурной церемонии были участники группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Павел Соколов, заслуженный артист РФ Кай Метов, певица Марина Хлебникова и другие звезды российской эстрады.

«Володя имел большое сердце, был отличным семьянином. У него хватало времени на семью, на своих друзей. Он откликался горячо на все вещи, которые происходили в стране, и был примером того, как нужно себя вести человеку с четкой гражданской позицией. Большая утрата», - сказал Кай Метов.

После прощания гроб с телом Владимира Левкина вынесли из траурного зала по вымощенной белыми розами дороге. В последний путь певца проводили под аплодисменты.

Напомним, о смерти Владимира Левкина стало известно в минувшее воскресенье. Певец с 2000-х годов боролся с раком лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии.

В беседе со «Звездой» концертный директор артиста Александр Зыкин сообщил, что Владимира Левкина за два дня до кончины госпитализировали с подозрением на инфекционное заболевание.