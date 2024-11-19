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В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в следующем году

По словам Эльвиры Набуллиной, политика ЦБ позволит снизить инфляцию, что приведет к понижению ключевой ставки.
Алексей Курильченко 2024-11-19 13:10:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Снижение ключевой ставки может начаться в следующем году - при условии отсутствия дополнительных шоковых событий. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию к 4-4,5%. И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если конечно никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», - заявила Набиуллина, выступая в Госдуме РФ.

По слова главы ЦБ, сейчас регулятор ожидает замедления кредитования и замедления инфляции. Набиуллина назвала этот период «переломной точкой».

В настоящее время ключевая ставка составляет 21% годовых - этот показатель установлен советом директором Банка России 25 октября. При этом зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин допустил, что ее могут повысить на заседании в декабре. Он подчеркнул, что ЦБ проводит жесткую денежно-кредитную политику для снижения инфляции.

#Экономика #инфляция #Эльвира Набиуллина #Ключевая ставка
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