Доктрина: решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новые основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, решение о применении ядерного оружия принимает президент России. Там же перечислены и основания, при которых оно может быть применено.

Это может быть как получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников, так и массированный взлет средств воздушно-космического нападения и пересечение ими границы России.

Наша страна может применить ядерное оружие и в случае использования противником оружия массового поражения (включая ядерное) по территориям России, по воинским формированиям РФ или по ее объектам за пределами своей территории. То же относится и к территориям, воинским формированиям и объектам союзников России.

Другими основаниями может быть воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Или же агрессия против России или Белоруссии как участников Союзного государства при помощи обычного оружия, которая создает критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности.

Также в новой доктрине утверждается, что агрессия неядерной страны с помощью ядерной против России рассматривается как совместная.