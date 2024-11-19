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Доктрина: решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ

Согласно новой доктрине ядерного сдерживания, агрессия против России неядерной страны при поддержке ядерной считается совместной.
Тимур Шерзад 2024-11-19 11:50:34
© Фото: Cao Yang, XinHua, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новые основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации. 

Согласно тексту указа, решение о применении ядерного оружия принимает президент России. Там же перечислены и основания, при которых оно может быть применено. 

Это может быть как получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников, так и массированный взлет средств воздушно-космического нападения и пересечение ими границы России. 

Наша страна может применить ядерное оружие и в случае использования противником оружия массового поражения (включая ядерное) по территориям России, по воинским формированиям РФ или по ее объектам за пределами своей территории. То же относится и к территориям, воинским формированиям и объектам союзников России. 

Другими основаниями может быть воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Или же агрессия против России или Белоруссии как участников Союзного государства при помощи обычного оружия, которая создает критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности. 

Также в новой доктрине утверждается, что агрессия неядерной страны с помощью ядерной против России рассматривается как совместная.

#в стране и мире #ядерное оружие #Ядерное сдерживание #ядерная доктрина #президент россии
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