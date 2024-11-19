Макрон поприветствовал решение Байдена разрешить удары вглубь России

Французский президент Эммануэль Макрон поприветствовал решение американского лидера Джо Байдена разрешить украинским боевикам наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что политик высказался на данную тему в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20). По его словам, принятое решение является «абсолютно правильным».

«Я понимаю, что оно также было вызвано глубоким изменением в этом конфликте, которое не следует недооценивать», - сказал Макрон.

Напомним, ранее появилась информация, что Джо Байден дал согласие на нанесение ударов вглубь России ракетами ATACMS. При этом в Госдепартаменте США не подтвердили данное разрешение.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что еще в сентябре Владимир Путин сформулировал позицию по ударам вглубь нашей страны. Тогда глава государства отметил, что так называемое разрешение Киеву бить по территории РФ высокоточным оружием большой дальности западного производства - это не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.