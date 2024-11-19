Операторы FPV-дронов поразили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает, что российские операторы FPV-дронов нанесли огневое поражение бронетехнике неприятеля в приграничье Курской области.

Российское оборонное ведомство отметило, что БПЛА управляли военнослужащие из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».

Центр «Рубикон» был сформирован по указанию министра обороны России Андрея Белоусова на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.

Ранее Минобороны России показало, как российский FPV-дрон залетел прямо в укрытие ВСУ в курском лесу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.