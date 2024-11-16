FPV-дрон прилетел прямо в укрытие ВСУ в курском лесу

Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых запечатлен момент ликвидации лесного укрытия Вооруженных сил Украины в Курской области.

Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата с функцией «вид от первого лица» (FPV).

В Минобороны сообщили, что разведчики из группировки войск «Север» обнаружили лесное укрытие с военнослужащими ВСУ. После анализа информации было принято решение атаковать этот объект.

Укрытие вместе с живой силой уничтожили с помощью ударного FPV-дрона. Прямое попадание в цель зафиксировали средства объективного контроля.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.