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FPV-дрон прилетел прямо в укрытие ВСУ в курском лесу

Объект уничтожили вместе с находящимися там боевиками.
2024-11-16 17:46:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых запечатлен момент ликвидации лесного укрытия Вооруженных сил Украины в Курской области.

Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата с функцией «вид от первого лица» (FPV).

В Минобороны сообщили, что разведчики из группировки войск «Север» обнаружили лесное укрытие с военнослужащими ВСУ. После анализа информации было принято решение атаковать этот объект.

Укрытие вместе с живой силой уничтожили с помощью ударного FPV-дрона. Прямое попадание в цель зафиксировали средства объективного контроля.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #Курская область #спецоперация #FPV-дроны #Группировка войск Север
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