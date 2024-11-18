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В посольстве КНР заявили, что Пекин против эскалации конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что Белый дом разрешил Украине применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.
Глеб Владовский 2024-11-18 05:40:30
© Фото: Valerie Plesch, Globallookpress

Пекин не поддерживает любые шагов, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине и росту напряженности. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай привержен продвижению мирных переговоров и выступает против любых шагов, которые могут привести к росту напряженности и эскалации ситуации в регионе», - цитирует слова дипломата ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лондон и Париж, по данным газеты Figaro, разрешили Украине наносить удары вглубь территории России.

Напомним, что газета New York Times, со ссылкой на источники, сообщала о разрешении президентом США Джо Байденом применить дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России.

#Китай #в стране и мире #сша #украинский конфликт #удары вглубь России
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