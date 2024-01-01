Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта украинского минцифры.

В промежутке с 12:19 по 12:21 по местному времени воздушную тревогу повсеместно объявили на всей Украине, а также на подконтрольным киевскому режиму территориях в Запорожской, Херсонской областях и ДНР.

В ночь на 1 января в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу, при этом в двух регионах местные жители слышали взрывы.

Так, в 02:41 в Черкасской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях прозвучали воздушные сирены. Звуки взрывов услышали в Одесской и Днепропетровской областях.

Позднее в объединённом координационном пресс-центре сил обороны Украины «Юг» заявили о возгорании в Одессе объекта припортовой инфраструктуры после взрывов.