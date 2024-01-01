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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Также в двух областях Украины были слышны взрывы.
Анастасия Бобылева 2024-01-01 04:07:01
© Фото: Игорь Маслов, РИА Новости

В нескольких областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены зазвучали в 2:41 в Черкасской области и еще раньше - в Одесской, Николаевской и Кировоградской. Сообщается также, что в Одесской и Днепропетровской областях были слышны взрывы.

Днем ранее в Одесской области также объявили воздушную тревогу. Помимо этого, сигнал прозвучал в Винницкой, Житомирской, Киевской и других областях.

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