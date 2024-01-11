«Людоловы» и всеобщее бегство: как украинцы отнеслись к закону о мобилизации

Резонансный закон о мобилизации, которая поставит под ружье еще полмиллиона человек, взволновал украинское общество. Киев планирует призывать женщин, ограниченно годных и даже инвалидов. Движение общественного транспорта в Одессе, как и во многих других городах Украины, мягко говоря, затруднено. Дело тут не в перебоях с горючим или в плачевном состоянии дорожного полотна. Бесчинствуют сотрудники территориальных центров комплектования, прозванных в народе «людоловами», отвечающих за мобилизацию в ряды ВСУ.

Доведенное до точки кипения недовольство людей, правда, вряд ли заботит украинскую верхушку, погрязшую в интригах, дележке власти и контроле за финансовыми потоками. Так, полным ходом идет компания по нейтрализации одного из самых непримиримых критиков главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - депутата от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой. На днях ее коллеги опубликовали предложение членов комитета по нацбезопасности, разведке и обороне Верховной Рады, в котором говорится о лишении Безуглой кресла заместителя председателя этого же комитета. Поддержать или отказаться от этого решения депутаты остальной Рады должны завтра на очередном заседании. Политологи объясняют подоплеку удара по ярой стороннице Владимира Зеленского.

«Тут она получила по рукам. Потому что вопросы конфликта между Зеленским и Залужным, вопросы о том, может ли Залужный быть следующим руководителем Украины решают в Вашингтоне. Там подлинные хозяева украинской власти. И когда туда лезут такие клерки - это вредит делу. Поэтому ее и отодвинули. Может быть она сохранит должность, но рот ей заткнули», - считает политолог Юрий Светов.

Но, подчеркивают политологи, дополнительные, реальные очки в гонке за власть на Украине Валерию Залужному начислят только в Вашингтоне. Наличие или отсутствие Безуглой в Верховной Раде на посту зампредседателя ключевого комитета на это не влияет. Тем не менее, часть политического истеблишмента киевского режима уже понимает - Зеленский вряд ли сохранит власть и делать на него ставку - ошибка.

«Зеленский должен понять, что он уже никогда не будет президентом. Это только один срок, который у него есть - он его должен использовать по максимуму для того, чтобы сохранить страну. Политически он уже умер», - заявил секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко.

Пока возня вокруг кресел и портфелей продолжается на Украине только и разговоров, что о слитом в сеть проекте нового закона о мобилизации. Как следует из документа, призыву подлежат инвалиды третьей группы, люди без одного глаза, лишившиеся одной из конечностей. Кроме того, предлагается изымать у уклонистов недвижимость и транспорт.

На этом фоне приближенные к кормушке украинские бизнесмены, чиновники и депутаты с еще большей активностью стали выводить из страны имеющиеся активы. Широким массам населения остается лишь ждать, когда патруль «людоловов» доберется и до них. Причем не только мужчин. Призыв ждет 77 тысяч украинских женщин. Ровно столько ВСУ планирует закупить для своих нужд дамских бронежилетов. Набор в ряды ВСУ сотен тысяч украинских граждан, необученных, без малейшего желания воевать за киевский режим хоть сколько то существенным образом на положение дел на фронте не повлияет, уверены военные аналитики. Лишь увеличит количество невосполнимых потерь и число раненых в украинских госпиталях.