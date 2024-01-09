В Раде заявили о политической кончине Зеленского

Политическая карьера Владимира Зеленского на Украине закончена. К такому выводу пришел секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Сейчас Зеленский должен понять, что он уже никогда больше не будет президентом... политически он уже умер», - рассказал Костенко в эфире радио New Voice.

Исходя из того, что есть только один срок, сейчас Зеленскому необходимо принимать решения для сохранения Украины, а не для своего потенциального переизбрания.

Рассуждая о мобилизации, депутат назвал ее жизненно необходимой, отметив, что воевать должен каждый украинец. К слову, украинские власти делают для этого все возможное. Ранее стало известно об увеличении количества блокпостов в Киеве для поимки уклонистов и мужчин, подлежащих призыву. Охотников за людьми стараются обходить стороной, а по возможности вообще не выходить из дома. Впрочем, военкомам дали право заходить в дома и офисы для вручения повесток, поэтому прятаться украинцам все сложнее.