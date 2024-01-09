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Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов женской униформы

Также оборонным ведомством были закуплены электрические грелки и активные наушники.
Ирина Егорова 2024-01-09 04:50:01
© Фото: РИА Новости

Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook* (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Впервые Минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников», - сказано в заявлении Умерова.

Ранее стало известно, что власти Украины собираются ужесточить призыв и анонсировали усиление мобилизации из-за больших потерь личного состава и необходимости формировать новые соединения и бригады. Теперь под него попадают все мужчины от 18 до 60 лет, причем наличие военного опыта неважно. Под новые критерии попали и женщины, который стоят на военном учете.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#женщины #призыв #Украина #ВСУ #Минобороны Украины #форма #мобилизация #Рустем Умеров
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