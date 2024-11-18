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МИД Франции: Париж не менял свою позицию по ударам вглубь РФ

Министр иностранных дел республики заявил, что такая возможность только изучается.
Сергей Лебедев 2024-11-18 13:57:15
© Фото: Артур Шайхутдинов, РИА Новости

Франция не изменила свою позицию по поводу ударов вглубь России дальнобойным оружием, поставленным Украине. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро. По его словам, такая возможность еще только изучается.

«Мы открыто говорили, что это был вариант, который мы бы рассмотрели, по поводу того, чтобы разрешить бить по целям, откуда Россия наносит удары, так что ничего нового в этом вопросе», - цитирует Reuters слова чиновника.

Напомним, ранее газета Figaro написала, что Франция и Великобритания одобрили Украине нанесение ударов вглубь территории России ракетами SCALP и Storm Shadow. Однако позже издание удалило эту информацию.

Также накануне появились данные о том, что президент США Джо Байден якобы разрешил использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по РФ. Однако пока официальная информация от Белого дома не поступала.

В Кремле уже отметили, что решение одобрить Киеву нанесение ударов вглубь России при помощи западного дальнобойного оружия будет означать новый виток напряженности в украинском конфликте и повысит вовлеченность в него США. 

#Россия #в стране и мире #Франция #мид #Париж #дальнобойное оружие
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