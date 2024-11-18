«Звезда» показала видео с последствиями обстрела Горловки

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали десять человек. «Звезда» публикует видео с места происшествия.

Из-за украинской атаки повреждена остановка общественного транспорта. Ранее сообщалось, что киевские формирования сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Никитовский район. Повреждение получило маршрутное такси.

Об атаке беспилотника стало известно утром понедельника. Взрыв произошел на улице Жукова. Кроме того, из-за украинского обстрела ряд микрорайонов Горловки и жилых комплексов остались без света.

Ранее пенсионерка из Горловки рассказала, как два осколка попали ей в голову после обстрела ВСУ. Один она извлекла самостоятельно, еще один вытащили в больнице.

Горловка расположена к северу от Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в городе проживало более 250 тысяч человек.