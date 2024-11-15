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Пенсионерка выжила с двумя осколками в голове при обстреле Горловки

Пострадавшую доставили в больницу, где извлекли из раны в голове небольшой осколок.
Елизавета Кондрикова 2024-11-15 18:54:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики второй день подряд обстреливают Горловку в ДНР, в результате ударов по району Аксеновка пострадала пожилая женщина, ей потребовалась госпитализация.

«Я вышла за калитку, хотела подмести там листья, а они как дали и меня к забору прислонили, и все. Я давай домой, потому что тут пекло все, кровь пошла», - рассказала она корреспонденту «Звезды».

Пострадавшую доставили в больницу, где извлекли из раны в голове небольшой осколок, еще один, покрупнее, удалось достать раньше самостоятельно.

«Не убили - значит, еще долго будем жить», - с боевым настроем прокомментировала пенсионерка.

Из-за обстрела также пострадали несколько домов поселка, заборы и окна были посечены. Поврежденными оказались несколько автомобилей.

В результате обстрела по городу находят суббоеприпасы противника типа «колокольчик», мэр города Иван Приходько призвал жителей при обнаружении таких не подходить к ним и не трогать. По данным корреспондента «Звезды», подобные «колокольчики» в том числе нашли на участке, где находилась местная жительница и ее 11-летний внук.

Накануне украинские националисты ударили по местному рынку и торговому центру, 13 человек пострадали. Одну женщину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

#ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел #раненые #наш эксклюзив #аксеновка
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