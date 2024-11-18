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До 10 выросло число пострадавших при ударе беспилотника в Горловке

Всего за неделю от обстрелов пострадали 47 жителей города, более 40 тысяч остаются без света.
Алексей Курильченко 2024-11-18 09:33:58
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Число пострадавших при ударе украинского беспилотника по маршрутному такси в Горловке выросло до 10 человек. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем раненным оказывается вся необходимая помощь.

«Враг продолжает попытки уничтожить критическую инфраструктуру Горловки, отыгрываясь на мирных жителях за неудачи на фронте», - написал Пушили в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, за неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 47 жителей города. Более 40 тысяч жителей остались без света. Также повреждены котельные и центральные очистные города. Без тепла остаются 444 жилых дома. Для восстановление тепло- и электроснабжения принимаются все возможные меры.

Об атаке беспилотника по маршрутному такси в Горловке стало известно утром понедельника. По словам мэра города, взрыв произошел на улице Жукова.

#беспилотник #ДНР #Горловка #денис пушилин #маршрутное такси
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