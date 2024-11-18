«Звезда» публикует кадры удара украинского FPV-дрона по автомобилю, в котором находилась главный редактор курской «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Видео перехватили российские военнослужащие.

На записи видно, как водитель вилял, пытаясь уйти от неприятельского беспилотника, но, к сожалению, этого не удалось.

В ходе удара Юлия Кузнецова погибла. Также в машине находился полицейский и еще один журналист - они получили ранения. Уточняется, что пораженная украинским дроном машина была служебным автомобилем МВД России.

Относительно гибели главреда курской газеты Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте.

Планы о террористических актах киевского режима удается воплотить в реальность не всегда. В ряде случаев на пути противника встают российские спецслужбы. Так, ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт у Балаклавской ТЭС в Севастополе.