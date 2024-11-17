МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК России возбудил дело о теракте после гибели главреда курской газеты

Еще два человека получили ранения при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, по данным СК РФ, удар пришелся на служебное авто МВД.
Елизавета Кондрикова 2024-11-17 17:30:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

СК России возбудил уголовное дело о теракте против мирного населения после атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль МВД в Курской области, приведшей к гибели главреда местной «Народной газеты» Юлии Кузнецовой. При атаке ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством, уточнили в СК РФ.

Атака произошла сегодня днем, в результате удара также пострадали оператор издания и участковый уполномоченный полиции, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Они были госпитализированы, раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

«Она (Юлия Кузнецова - прим.ред.) вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», - написал губернатор в своем Telegram.

Трагедия произошла сегодня днем в селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области. Будут проведены необходимые следственные действия по привлечению к ответственности вооруженных формирований Укрианы, причастных к гибели журналиста, добавили в пресс-службе СК России. По данным ведомства, к теракту причастны боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических группировок.

#Курская область #ВСУ #Уголовное дело #ск россии #атака дрона
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 