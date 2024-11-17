СК России возбудил дело о теракте после гибели главреда курской газеты

СК России возбудил уголовное дело о теракте против мирного населения после атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль МВД в Курской области, приведшей к гибели главреда местной «Народной газеты» Юлии Кузнецовой. При атаке ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством, уточнили в СК РФ.

Атака произошла сегодня днем, в результате удара также пострадали оператор издания и участковый уполномоченный полиции, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Они были госпитализированы, раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

«Она (Юлия Кузнецова - прим.ред.) вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», - написал губернатор в своем Telegram.

Трагедия произошла сегодня днем в селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области. Будут проведены необходимые следственные действия по привлечению к ответственности вооруженных формирований Укрианы, причастных к гибели журналиста, добавили в пресс-службе СК России. По данным ведомства, к теракту причастны боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических группировок.