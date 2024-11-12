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ФСБ предотвратила теракт у Балаклавской ТЭС в Севастополе

Местный житель планировал поджечь спецоборудование у железнодорожных путей.
Сергей Лебедев 2024-11-12 09:51:36
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали 29-летнего жителя Севастополя, планировавшего нарушить работу железнодорожного транспорта. Он собирался поджечь специальное оборудование вблизи от Балаклавской теплоэлектростанции.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленник сам связался со Службой безопасности Украины и предложил сотрудничество. После этого он получил задание от некоего Андрея.

Сначала представитель СБУ попросил сфотографировать спецоборудование. Затем он отправил подробную инструкцию по изготовлению зажигательной смести и 100 долларов на покупку компонентов.

Осуществить свой замысел поджигателю не удалось. Ночью в установленном месте его задержали оперативники ФСБ. На злоумышленника завели уголовные дела о покушении на террористический акт и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

#Крым #ФСБ #Севастополь #Задержание #СБУ #балаклавская тэс
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