ФСБ предотвратила теракт у Балаклавской ТЭС в Севастополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали 29-летнего жителя Севастополя, планировавшего нарушить работу железнодорожного транспорта. Он собирался поджечь специальное оборудование вблизи от Балаклавской теплоэлектростанции.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленник сам связался со Службой безопасности Украины и предложил сотрудничество. После этого он получил задание от некоего Андрея.

Сначала представитель СБУ попросил сфотографировать спецоборудование. Затем он отправил подробную инструкцию по изготовлению зажигательной смести и 100 долларов на покупку компонентов.

Осуществить свой замысел поджигателю не удалось. Ночью в установленном месте его задержали оперативники ФСБ. На злоумышленника завели уголовные дела о покушении на террористический акт и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.