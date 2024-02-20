NYT: смерть летчика-перебежчика Кузьминова подтвердила испанская полиция

Угнавший российский военный вертолет летчик Максим Кузьминов действительно был убит в провинции Аликанте. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на испанскую полицию.

По информации издания, сотрудники полиции подтвердили, что найденное в Вильяхойосе на прошлой неделе тело с множественными пулевыми ранениями принадлежит Кузьминову. Предположительно, в него выстрелили 12 раз, а потом киллеры переехали по телу на машине. Само убийство могло произойти 13 февраля. При убитом Кузьминове нашли документы, принадлежавшие 33-летнему украинцу, хотя Кузьминову 28 лет. Из-за этой несостыковки Гражданская гвардия Испании инициировало дополнительное расследование.

В начале августа 2023 года Максим Кузьминов за 500 тысяч евро угнал вертолет Ми-8 из Курска и улетел на нем на Украину. Бегство привело к гибели двух российских пилотов, которые были с ним на борту.